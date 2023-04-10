副總統賴清德出席台南新生命小組教會開幕。（洪榮志攝）

副總統賴清德出席台南新生命小組教會開幕。（洪榮志攝）

台南新生命小組教會致力經營「多功能青年新創平台」，被視為「最不像教會的教會」。今天該教會在台南市中西區公園路開幕時，副總統賴清德應邀出席表示，台南市不分那一系列的教會，都是他精神力量的來源。他會做神的僕人，不管在那一個位子，他都會用僕人的精神，謙卑地讓我們的國家能夠愈來愈好，讓年輕人可以看見希望，讓壯年人可以實現夢想，讓老年人可以得到幸福，讓弱勢者可以得到照顧。

賴清德說，台南是豐富他生命的地方，非常感謝台南父老鄉親對他鼎力支持、栽培；他也感謝台南市的教會，不分那一系列的教會，長老教會、聖教會或靈糧堂等等，都是他精神力量的來源。

賴清德透露，1996年他從政參選國民大會代表時，內心十分猶豫，因為從小就想當醫生，不知道這個決定對不對？當時，許多教會弟兄都勉勵他，還有教友用聖經馬太福音的一段話，勉勵他要懂得奉獻，「你愈奉獻，上帝會賜給你更多」。

賴清德還感性地認為，他雖然沒有擔任醫師，也許物質享受會比較少，但是他的精神生活非常豐富，他也因此結識社會各階層的英雄好漢，每一個領域都有非常傑出的人，讓他的生命非常豐富，也讓他深深感受到不虛此生。

台南新生命小組教會指出，教會於2010年設立全國性財團法人時，特別將主事務所登記在台南市東區長榮路，期待在大台南落地生根，並以台北總部為中心，選定台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮等7縣市，作為教會宣教植堂的據點，為此向神獻上感恩。

該教會還選在今年作為教會的里程碑，要從宣教的福音中心，正式轉型為「台南新生命小組教會」，並打造成「最不像教會的教會」，經營「多功能青年新創平台」，發展「新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」等5新領域，用社會企業的概念，幫助台南青年找到歸屬、夢想與使命感，呈現教會的多元與豐富。