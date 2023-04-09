台南市排灣族鉛球名將馬皓瑋與市長黃偉哲合影。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市排灣族鉛球名將馬皓瑋malengan，4月7日在美國亞特蘭大喬治亞大學舉行的「Spec Towns ／ Torrin Lawrence邀請賽」中，於男子鉛球決賽擲出19公尺22的佳績勇奪金牌，不僅突破個人最佳成績，也為台灣爭光。

市府原民會指出，馬皓瑋在美國喬治亞大學舉行的邀請賽，於男子鉛球決賽第4次試擲時，擲出18公尺97，刷新個人最佳紀錄；第5擲更推破19公尺大關，擲出19公尺22，勇奪金牌。

市長黃偉哲也恭喜馬皓瑋突破個人最佳成績再奪金牌，並強調，這是台灣之光、原民的驕傲，也是台南的榮耀。鑑於今年的全國運動會將於10月在台南市舉行，黃偉哲期盼馬皓偉延續奪牌士氣，將全運會的獎盃留在台南。

原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，今年3月馬皓瑋參加全國原住民族運動會時，在田徑公開男子組鉛球項目不負眾望順利摘金，締造「四連霸」佳績。市府為鼓勵蟬聯比賽獲獎的選手，增設「連霸獎金」，今年更擴大加碼提高個人和團體奪牌獎金；其中，個人第一名從3萬提升到8萬，團體第一名每個人從5000提高到2萬，前3名均有加碼，以激勵選手，期盼馬皓瑋在未來的全運會和亞運都能再接再厲達成目標。