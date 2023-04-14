華梵大學今（14）日宣布與國家地理雜誌簽署合作備忘錄，將擔任「2023國家地理雜誌台灣攝影大賽」的教育推廣合作夥伴，國家地理雜誌在台灣首次辦理「攝影入校」講座活動，將於4月21日至7月中旬前進全國十所大學與高中，從不同視角與年輕學子一起探討攝影的人文關懷。

國家地理雜誌出版商大石國際文化公司業務副總劉念祖表示，這是國家地理雜誌在台灣舉辦攝影大賽7年以來，首次辦理「攝影入校」講座活動，本次活動也獲得國家地理雜誌美國總部的認可，期待在華梵大學協助下，能有更多年輕人願意透過攝影說故事，關注台灣的人文社會與自然環境。

華梵大學校長林從一表示，華梵大學攝影與VR設計學系是全國唯一專門以攝影、VR為主題的系所，本次與國家地理雜誌合作是希望藉由這個活動能夠教導學生培養自己的角度和主題，環繞自身主軸發展出自己的故事，也希望更多的台灣年輕人能夠看見和發展出自己的故事。

本次2023國家地理雜誌臺灣攝影大賽「攝影入校」活動，將陸續在萬芳高中、陽明交大、中山大學、台南藝大、高雄女中、台北教大、大直高中、台南女中、華梵大學、台北藝大等全國北中南十所大學與高中校園展開。

講座也將邀請到各領域的文化教育研究者，包括沈裕融、劉躍、江明修、朱瑩樺、楊婉儀、袁子賢等人，針對高中、大學與研究所的學生，從動漫、電影、戰爭、倫理、歷史、無人機、環境等視角，理解攝影媒材如何在當代流行文化，甚至生命教育等議題中被使用和詮釋。