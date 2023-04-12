路殺事件層出不窮，新北市農業局為宣導生態保育觀念，首次進入校園辦理「路殺環教講座」，邀請「路殺社」老師林德恩擔任講師，希望宣導如何減少路殺事件，也向學生介紹新北各生態廊道的位置和理念，盼學生能化身小小公民科學家，一起守護動物安全。

路殺事件層出不窮，目前路殺社資料中，台灣最容易被路殺的生物是蛙類，駕駛也常因閃避動物，發生交通事故。（農業局提供）

農業局指出，市府首次講座選在新店區青潭國小，該國小鄰近轄內路殺設施之一的新店區平廣路，根據歐洲國家調查研究顯示，車禍造成死亡的鳥類一年高達3000萬隻，目前路殺社資料中，台灣最容易被路殺的生物是蛙類，駕駛也常因閃避動物，發生交通事故。

本次講座吸引四到六年級超過200名學生參與，講師林德恩利用偵探卡通，教導學生比照劇情，用手機拍下路殺現場，並上傳拍照時間、地點、物種照片到「台灣動物路死觀察網」，之後會由路殺團隊協助整理資料，分析鑑定物種，建立資料庫和路殺熱點。

農業局表示，市府與路殺調查團隊也利用路殺社資料庫數據，依據不同動物習性設計減少路殺的生態廊道，像是「天空廊道」銜接樹冠層的最低處，讓棲息在樹梢的動物可以安全抵達對側樹林；「過路排水廊道」則針對不喜歡碰水的碰物，將路面下排水溝設計為乾溼分離凹字型，同時兼顧溪水流動和動物行走。

另外，「斜坡式擋土牆結合地下生態廊道」則在道路邊坡使用抗UV塑布圍籬，阻隔、誘導動物至新設廊道，擋土牆為45度斜坡道，讓動物順利返家。

農業局長李玟表示，路殺環教講座教導學生認識路殺、愛護生態動物，試著從逝去的生命反思，若有學校有興趣，可電洽新北市農業局，市府今年也已規畫監測新店、汐止、五股區等農路周遭環境生態和路殺，搭配改善工程，建置友善農路。