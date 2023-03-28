桃園市東非狒狒之死引發社會關注，檢警已經介入調查中，扣下板機的林姓獵人今天首度發出聲明，他表示自己有表明身分，桃市府農業局對他的存在完全知情，並且有提到自己所攜帶的自製獵槍。對此農業局也發布3點回應，強調從未邀請其參與搜捕行動，靜待司法釐清會配合調查。

農業局說，第1點，有關林姓獵人的聲明稿內容提及「與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情」強調從未邀請其參與搜捕行動。至於聲明稿中孩提到「一起作業3至4個小時，都有桃園農業局的人在一旁」，當時搜捕範圍大，成員分散，經查並無農業局同仁邀請其一起作業。

第2點，農業局表示，針對是誰要求擊發獵槍，經警方詢問後，林姓獵人與六福村各有說法，本案已進入偵查程序，本局靜待司法釐清，也會配合相關調查。

第3點，聲明稿提到桃園市政府人員知道林姓獵人的電話，是因農業局在處理狒狒脫逃案件時，曾向林務局洽詢是否能推薦協助人員，當時林務局就將該局執行外來種埃及聖䴉任務的林姓獵人電話交予本局，但經本局内部評估後，決定不採納該方案，因此未與其聯絡。案發後得知現場有獵人在場，研判林姓獵人應有參與，經電話聯繫，其表示確實在場，故請其至警局製作筆錄。