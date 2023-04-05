民眾目擊蛇出沒嚇到報警，警方到場發現是一條近1.5公尺長的毒蛇，請農業局協助處理，農業局委外廠商到場，順利將眼鏡蛇捕捉入網，初步檢視確實是眼鏡蛇，詳細物種仍要帶回鑑定後確認。（高雄市警方提供／林雅惠提供）

高雄市楠梓區一名民眾在咖啡店內品嘗喝咖啡時，驚見一條巨蛇沿著人行道爬進某民宅前，不久鑽進一輛轎車前引擎蓋內，民眾目擊蛇出沒嚇到報警，警方到場發現是一條近1.5公尺長的毒蛇，請農業局協助處理，農業局委外廠商到場，順利將眼鏡蛇捕捉入網，初步檢視確實是眼鏡蛇，詳細物種仍要帶回鑑定後確認。

楠梓分局翠屏派出所日前獲報楠梓區加仁路某處「有蛇出沒」，警方立即前往管制並通報農業局等單位到場「捉蛇」，員警趕抵時，該條近1.5公尺長的蛇正躲在民宅前汽車內，所幸即時發現，並未傷害無辜路人。

這條巨蛇沿著人行道爬進轎車前引擎蓋內時，一名正在喝咖啡的民眾發現嚇壞，驚訝之餘立即報警，員警到場後，先向附近民眾確認蛇所在位置，並聯絡車主到場，員警也在現場管制，避免不知情的路人無辜被咬，在等待過程中，巨蛇一度竄出車外，員警與路人見狀連忙敲擊地面發出聲響，成功將蛇「圍捕」於車內。

農業局委外捕蜂捉蛇廠商到達現場，打開引擎蓋一度找不到巨蛇躲藏之處，後來靠著員警所配備的手電筒，成功將蛇引出，徒手一抓放入網中，一旁圍觀民眾紛紛驚呼，初步檢視該蛇可能是具有毒性的眼鏡蛇，不過詳細物種仍要帶回鑑定。

毒蛇出沒路上，所幸民眾發現得早，警察即時到場管制，才沒有發生民眾被咬傷的情事。

楠梓警分局提醒，天氣逐漸轉熱，部分動物開始活躍，農業局均有委外「捕蜂捉蛇」專業廠商，民眾若有發現可撥打市府1999服務專線或110通知警方即時到場管制與協助轉報，避免誤傷市民憾事發生。