桃園市一隻東非狒狒在平鎮區、富岡地區逃亡18天，昨日終於落網卻慘死獵槍下，加上農業局專員一行人與狒狒合照，沒發現牠正中彈流血中，引起民眾撻伐，開槍的林姓獵人今首發聲明指出，有告知自己是林務局做外來種移除的人員，配有自製獵槍，開槍的當下有人跟他說「你就開槍」。對此桃園市農業局長陳冠義回應，整起事件已進入司法調查階段，獵人的說詞還需要經過比對、對質，交由檢警調查，市府全力配合。

林姓獵人其中幾段聲明寫道，我們剛好在湖口，距離很近，才2、3公里，就到現場去，這時大約上午11點。現場有桃園市政府農業局的人員、六福村的獸醫等等，但他們都是穿便服，不知道誰是誰，我有告知對方我是在林務局這邊做外來種移除的人，也有告知對方我們使用的是自製獵槍，一開下去可能就沒辦法了，這我都有說。而且車上面也有貼標示，他們的人還有特別看一下。

林姓獵人表示，27日下午將狒狒趕到新聞拍到的那個民宅時，3把麻醉槍都已經射擊出去，不知道他們是農業局還是哪裡的獸醫。我的槍上面有槍燈，因為是在陰暗處，就把槍燈打開看，不確定是不是狒狒，那個後來才知道是六福村的年輕人就拿木頭給我，我就丟一下也沒反應，就又多照了一下，狒狒突然吼叫，然後牠就一下子跳上屋頂那邊，準備往上爬，要鑽出那個洞，然後我就跟那個人說：「欸！快點！」他跟我說麻醉沒有針了，然後他說：「你就開槍啦！」我就開了，就這樣結束了。

陳冠義回應，整起事件檢調已經在調查中，現場同仁的說法是並沒有請獵人協助圍捕，也沒有同意他開槍，獵人的說詞需要經過比對與對質才能得知真偽，這部分就交由檢警偵辦。至於與狒狒合照惹議的專委盧紀燁，的確行為不宜、不合乎捕捉程序，原則上將請盧紀燁出面說明，並依考績進行公務人員懲戒，內部已在討論中，請民眾多給市府一點時間，一定會給大眾一個交代。