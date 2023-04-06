新竹林管處推觀霧森林遊樂區攝影輕旅行，盡情欣賞各種奇花異草。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

觀霧國家森林遊樂區四季分明，隨著雲氣、光影、山巒等大地風景的推移，季節限定的動植物也輪番登場，在雪白的霧社櫻花季結束後，即將迎來園區春季綻放的菫菜家族、細葉杜鵑、鴛鴦湖龍膽、水晶蘭等，新竹林管處特別推出觀霧攝影輕旅行主題活動，邀請大家一起來探索最美的觀霧角落。

4月22日正是世界地球日，新竹林管處將在上午10點至下午3點，於觀霧國家森林遊樂區舉辦去年大受遊客好評的「微笑觀霧─霧林攝影輕旅行」主題活動，邀請民眾透過攝影發現觀霧的美好，探索自己心中最美的觀霧角落。

活動邀請森之形自然教育團隊共同創辦人陳柏璋擔任講師，引導參與者在步道巡禮的過程中，以鏡頭寫下屬於自己的觀霧日記。活動將以1小時的室內講座開場，透過故事導讀，建構參與者對觀霧森林的想像，同時介紹生態攝影的基本概念和技巧，接著走訪區內步道，欣賞優美的林相及壯麗的風景，深入認識觀霧的生態地景特色，並留下富有生態意涵的影像紀錄。

新竹林管處說明，「微笑觀霧─霧林攝影輕旅行」主題活動將從4月10日午12點起開放網路報名，招收12歲以上的民眾，名額有限，及早購票可享早鳥8折優惠，歡迎有興趣的民眾把握機會踴躍報名參加!

這項「微笑觀霧-霧林攝影輕旅行」活動內容、收費方式及報名連結為https://www.accupass.com/go/2023-01-Guanwu，活動諮詢可私訊觀霧國家森林遊樂區臉書粉絲專頁，或於上班時間點電洽0963511973（森之形自然教育團隊）。

更多活動訊息可密切注意台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）及「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/）。