薪雪橋的預定地位在下茄苳支線516－1號，周邊是一畦一畦的農田，附近農民、居民因水圳橫跨導致交通不便。（張毓翎攝）

集結許多造橋鋪路義工的紫山德善團，在台南即將興建的第2座橋「薪雪橋」，以感念去年病逝的一代俠女造橋義工黃雪娥，9日的動土典禮，市議員張世賢、沈家鳳和後壁區長陳玉惠及鄉親都來見證，薪雪橋完工後，可打通後壁新東里農路的任督二脈，讓周邊農民出入更為便利。

薪雪橋的預定地位在下茄苳支線516－1號，周邊是一畦一畦的農田，附近農民、居民因水圳橫跨導致交通不便，後壁區新東里長徐育新聯合里民反應連署，張世賢媒合紫山德善團、後壁區公所、水利會及相關單位現場勘查，決定興建長8公尺、寬7公尺的薪雪橋，其橫跨在灌溉水圳上，前後與農路相連。

徐育新說，民眾要到這條水圳的另一頭，須繞一大段路，很不方便；不過，薪雪橋興建完成後，將對當地交通、農民出入很有幫助，感謝紫山德善團的大力協助，替地方造橋鋪路。一致詞完，他拿出一疊10萬元現金，表示這筆錢是鄉親一起捐贈，希望做為薪雪橋的造橋金，讓工程能盡早完工啟用。

紫山德善團執行長李紀達說，他們每造一座橋前，才會開始募款該橋的建造經費，如果達標後就會停止募款，而此次的薪雪橋建造費約90萬元，目前已募了3成經費，預計募到6成就會開始施作，預計工期6個禮拜，期許有更多人一起來支持這些義工舖橋造路的義舉、善行。