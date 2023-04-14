中國大陸外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會。有記者就德國外長貝爾伯克訪大陸有關情況提問。汪文斌表示，14日一早，中國國務委員兼外長秦剛結束出訪行程之後趕赴天津，與貝爾伯克一道參觀了當地德國企業，隨後兩人一同乘坐高鐵到北京，這是貝爾伯克外長首次正式訪中，相信通過和秦剛在天津的參訪，貝爾伯克外長對中國的發展和中德互利合作有了更加直觀、生動的瞭解。

汪文斌說，今天上午，秦剛與貝爾伯克共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，就中德關係、國際和地區熱點問題進行了坦誠深入的戰略溝通。雙方一致同意，中德應開展全方位交流，增進戰略互信，避免戰略誤判，秉持正確相互認知；推進各領域合作，本著務實開放精神，促進互利共贏；堅持互尊互信、平等相待、求同存異原則，尊重彼此核心利益；加強國際事務溝通協調，攜手應對全人類共同面對的風險挑戰。

中方還向德方系統性闡述了在台灣問題上的立場。關於烏克蘭問題，中方強調指出，解決烏克蘭危機的唯一出路就是勸和促談，中方願繼續為和平努力，也希望有關各方保持客觀冷靜，共同為通過談判解決危機作出努力。

汪文斌強調，今年是中德大交流大合作之年，雙方將以此訪為契機，加強對話溝通，深化互利合作，推動中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，為世界和平與發展注入穩定性和新動力。有關貝爾伯克訪中的其他消息，陸方會及時發布。