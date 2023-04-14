虛擬貨幣交易與支付平台Cash App創辦人Bob Lee月初在舊金山街頭遇刺身亡，引起不小震撼。近日案情有突破性發展，兇手疑似是Bob Lee的朋友、科技公司Expand IT的負責人Nima Momeni，目前已經遭到逮捕。

綜合外媒報導，Bob Lee是在舊金山市中心的一處較為荒涼的地點遭到攻擊，被發現時身中多處刀傷，緊急送醫仍不治身亡，一度傳出Bob Lee是遇到搶劫或隨機傷人，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都馬上跳出來批評舊金山的治安敗壞。

沒想到，本周案情有出乎意料的進展，多位來自警方的消息人士指稱，Bob Lee的死亡既不是搶劫也不是隨機攻擊，Bob Lee與Nima Momeni相當熟識，當晚Bob Lee還乘坐Nima Momeni的汽車。

報導提到，初步推測兩人可能在車內就發生爭執，並在Bob Lee下車後越演越烈，Nima Momeni最後用一把刀刺傷Bob Lee後逃逸，凶器是在距離案發地點不遠的地方找到的。

目前警方未說明犯案動機，並強調一切仍在調查中，最快周五有進一步動作，檢察官透露，會要求Nima Momeni不得被保釋。