瑞典最大養老基金Alecta周二（11日）宣布，該公司執行長Magnus Billing已辭職，因造成公司鉅額財務損失，「嚴重損害」民眾對其資產管理信心。此前，Alecta在美國多家銀行投資虧損20億美元（約台幣600億元）。

綜合外媒報導，上月美國的中小型區域性銀行接連爆出流動性危機，Alecta是矽谷銀行第4大股東，同時也是Signature bank第6大股東，這兩家銀行都因倒閉被其他銀行收購，不只如此，Alecta還是第一共和銀行第5大股東。

Alecta表示，該公司過去6年對上述3家銀行共投資218億瑞典克朗（約20.9億美元）。

本月稍早，Alecta表示，其股票主管Liselott Ledin被停職，因他對Alecta成為美國這三家區域銀行的大股東負有直接責任。

Alect於11日宣布，執行長Magnus Billing已辭職，因造成公司鉅額財務損失，「嚴重損害」民眾對其資產管理信心，由副執行長Katarina Thorslund暫代職務。

Alecta於1917年成立，管理瑞典260萬私人儲戶資金、約1.2兆瑞典克朗（約3.43兆元台幣）資產。該養老基金強調，2022年底償付能力比率為218％，在美國的銀行投資，並不會影響他們的償付能力比率。