蔡頤榛（舊藝名：五熊）拍攝廣告出道，在電視劇《終極一班》出演清純女高中生後知名度大開，2015年曾獲金鐘獎兒少節目主持獎，近日她透露準備飛出國旅遊，卻因一時不察，在偽造網站填下個人資料，事後才發現遭騙走70美金，讓她懊惱：「真的好難受」。

蔡頤榛今（17）日發布限時動態，表示遇到詐騙集團，「在填寫新加坡入境電子表時，填到假的！因為他們做得很像，第一次去新加坡，現在才知道新加坡電子簽是不用錢的！」她提到之前去韓國的經驗是要收費，但韓國入境收費很少，大概是台幣兩百多，但由於這個假的入境表沒有清楚寫金額，刷卡後沒有跳出通知，也查不到紀錄，讓蔡頤榛覺得很奇怪，「我才驚覺！打去銀行才知當被刷70美金（約2139元台幣）」，得知後她立刻停卡報失，怕被不肖人士盜刷，但也不知道那筆錢能不能追回，銀行說會處理，「我現在真的好難受~感覺死了很多細胞，好累」。

蔡頤榛透露遭詐騙。（圖／bernice0222 Instagram）

蔡頤榛經紀人向《中時新聞網》回應：「銀行已經凍結這筆交易去調查了，所以現在詐騙集團也拿不走這筆錢，她的卡也辦理掛失，再重新辦了，她想要分享是因為想提醒大家，不要跟她一樣受騙了。」蔡頤榛也呼籲：「請大家要小心！要多問！多查驗，不要在很累的時候做這件事。」蔡頤榛18歲時在《終極一班》中飾演蔡五熊，劇中她頂著爆炸頭出場，充滿原始感的造型和甜美臉蛋形成極大差異，令許多觀眾印象深刻，近年接演許多偶像劇，清新形象很受歡迎。