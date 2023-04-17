受到疫情影響，中小企業取得信保融資金額一路飆升，2020年6月一度飆升至2030.66億元，隨著疫情持續解封，去年下半年以來，已逐漸回到過去單月1,200億元以下的常態水準。

根據信保基金統計，去年7月後，所有月份融資金額均都低於1,200億元，今年前2月維持在差不多水吻，但3月回升至1,381.45億元，主要是季底的季節性效應，融資金額相對居高，預估6月也會呈現增加。

以第一季來看，去年同期相比，第一季融資金額3,332.19億元，年減103.21億元或3％。銀行授信主管指出，今年過年史上最長，加上還有二二八連假等，融資金額大幅下降；加上疫情影響持續淡化，回歸正常生活型態後，大多數中小企業已回到疫情前運作，後續季度信保融資金額應會維持正常，不會出現疫情高峰時的高水位。

但銀行授信主管認為，近年配合政府指示，銀行都全力協助中小企業，提供強有力的資金後盾，且大企業利潤低，銀行端也大多鎖定中小企業為主，「多做中小企業就要送保」，信保融資金額溫和增加也是正常，但不至於如疫情時代大量暴增。

中小信保表示，3月中小企業取得信保融資金額區域別占比排名，第一位是新北市的18.42％，第二位是台北市的17.02％，將高雄市的16.86％擠至第三位，第四至第六位的台中市、桃園市、台南市，各為12.45％、10.26％、7.08％，六都排名僅台北市與高雄市互調。

行業別方面，批發及零售業以46.76％占比最多，其次是製造業占31.62％，第三為營造業12.84％。信保基金從1974年成立以來至今年3月底，累計已協助238萬多家企業，從金融機構取得1,046萬餘件融資，累計承保金額超過18.4兆餘元，融資總金額達24.3兆餘元。