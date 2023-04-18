國中教育會考將於5月20、21日登場，台中市今年有2萬6625名考生，將分配到全市26個考場應試，為方便學生，市長盧秀燕宣布，將重開已經停駛3年的「教育會考專車」；教育局指出，根據過往經驗，申請的學校約40所上下，初估將出動500輛專車，近日會調查各校需求，同時補助相關經費。

受疫情影響，台中市「教育會考專車」已經停駛3年，市長盧秀燕18日在市政會議指出，會考專車可以讓學生不必擔心應考前必須安排交通工具，也減少考場周邊交通壅塞問題，為協助學生順利應試，今年將恢復疫情前的做法，重開教育會考專車，而台中市也是六都唯一全面提供學生專車應考的城市。

其實，台中市就曾推出會考專車的政策，教育局長蔣偉民說，因疫情影響，擔心學生同處在車內空間，恐引發群聚感染的風險，2020年至去年都取消國中教育會考專車服務；今年因疫情已趨緩，且許多家長反映，盼能提供會考專車服務，經評估後決定恢復專車服務，學生們可在考試當天到校集合，再統一搭專車到考場。

蔣偉民指出，國中教育會考是國內最大型的考試，台中市統計今年有2萬6625名考生將上場應試，根據過去的經驗，約有40所左右的學校會申請會考專車，初步估算將出動500輛車。