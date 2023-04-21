人工智慧近期引起風潮，長庚大學近日斥資百萬，補助學生購買1000個ChatGPT Plus帳號，並鼓勵學生組隊提出申請，發想將ChatGPT運用在學習上。校方說，AI進步超乎想像，特別是邏輯跟思維能力格外讓人驚艷，學校不能限於培養一般的人才。

長庚大學表示，AI影響勢不可擋，是革命性的全球潮流，學校陸續成立「AI研究中心」以及「智慧運算學院」，進行AI相關研究與應用教育。這學年度起，也規畫將ChatPGT導入課程，引導師生將其運用在教學、研究與學習。學校說，此學習推出試辦方案，每個帳號每月補助美金20元，為期2個月，總預算約120萬元。

校長湯明哲表示，面對AI挑戰，相關產業需要改變是刻不容緩的事實，不過目前創造性對AI來說還是困難的事情，因為AI是從現有的文字、圖表資料再製內容。因此鼓勵學生都要會使用生成式AI，看看ChatGPT能做到什麼程度，再從中加值屬於自己的創造力。

「長庚大學ChatGPT創意應用競賽辦法」將對全校師生徵件，鼓勵大家使用付費版ChatGPT，並將心得報告成果製作成海報投稿。主題包含ChatGPT教戰守則、防雷教學、如何與ChatGPT共存，以及AI應用的代價。

校方又說，補助訊息在臉書公布後引起迴響，許多校友相當羨慕，也鼓勵學生善用學校資源，期待看到學生創意展現。