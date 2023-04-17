繼瑞銀、瑞士信貸、高盛等投資銀行大舉裁員後，外媒引述消息報導巴克萊銀行也將加入裁員行列，儘管裁員規模不及同業可觀。消息稱巴克萊銀行旗下投資金融部門將裁員100人，主因是股市動盪及企業購併市場低迷衝擊部門業績。巴克萊銀行投資金融部門在去年11月已裁員200人，這回是第二波裁員。