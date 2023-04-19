Vox報導，Meta在周二晚間發布到員工通訊欄的內部備忘錄中宣布周三將展開新一輪裁員，許多技術團隊都將受到影響，包括臉書、Instagram、Reality Labs和WhatsApp的技術團隊。

Meta發言人證實公司確實向員工發出該通知，但拒絕進一步發表評論。

一名消息人士表示，這波裁員規模可能約在4,000人左右。

Meta人事主管Lori Goler在該通知上表示，這將是艱難的時刻，因為我們要與那些為Meta做出如此大貢獻的朋友和同事道別。

根據Goler的說明，北美區的Meta員工將在太平洋時間周三早上4點到5點之間收到電郵通知。而北美以外的通知時間則因國別而異，，部分國家的員工不會受到影響。

Meta並要求北美區員工周三在工作允許下在家上班，給人們「處理這個消息的空間」。

在這波裁員之前，Meta在去年11月已經裁員11,000人，今年3月其執行長祖克伯宣布將在未來幾個月再額外裁員10,000人，在4月份進行的裁員將影響技術部門，而預計於5月份進行的另一輪裁員將影響業務部門。

截至去年底，Meta擁有約86,000名員工。

Meta的新一輪裁員顯示這並不是科技業裁員潮的結束，而是下一波裁員潮的開始。

根據Layoffs.fyi網站統計，今年以來美國已有594家科技公司裁員，共裁掉了17萬1308人。