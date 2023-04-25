聯華食彰化廠年營收約19億元，營收占比約18%，主要生產鮮食產品，被問及是提供的客戶有那些，林志遠則回應，不方便提供。未來將會由基隆與中壢兩個工廠來支援，彰化廠將會視調查情況擇期復工。
至於公司財務有何影響？林志遠則說，有投保相關保險，相關財損皆會由保險公司進行理賠，目前公司最關切的是對員工的照護，聯華食將全力配合調查，會負責到底。
聯華食(1231)彰化廠今(25)日凌晨發生火警，下午舉行重大訊息說明會，財務處協理林志遠指出，起火原因還在調查中，將會全力配合調查，目前已啟動緊急救難機制，將善盡企業責任全力給予傷亡者及家屬最大的照護及支持。
聯華食彰化廠年營收約19億元，營收占比約18%，主要生產鮮食產品，被問及是提供的客戶有那些，林志遠則回應，不方便提供。未來將會由基隆與中壢兩個工廠來支援，彰化廠將會視調查情況擇期復工。
至於公司財務有何影響？林志遠則說，有投保相關保險，相關財損皆會由保險公司進行理賠，目前公司最關切的是對員工的照護，聯華食將全力配合調查，會負責到底。
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