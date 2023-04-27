光寶科今天下午舉行法說會，傳統淡季到，消費性電子需求疲弱，且過年與2月工作天數較少，光寶科第1季合併營收為342億元，受惠於產品及客戶組合提升與營運效率優化，首季毛利率達18.8%，年增1.7個百分點，營業淨利率為6.3%，單季稅後盈餘為23.5億元，年增12%，每股盈餘為1.03元，年增12%。

光寶科第1季營業費用中研發投資佔首季營收5.5%，年增幅度近2成，主要投入雲端、5G、車電及新事業等。

邱森彬表示，去年因缺料，客戶擔心太早去修正庫存會影響到出貨，遞延至今年第1季才因應景氣就庫存做明顯的修正，目前第2季資通訊產品仍處於相對谷底，公司對第1季和第2季看法也相對保守，不過，隨著負面影響數減少，雲端、網通相對於首季呈現成長，車用需求也有回來，加上工作天數恢復正常，雖然無法就第2季季增幅度給具體數字，但可以確定第1季景氣是谷底，第2季有機會超越第1季也是肯定的。

就產品別來看，邱森彬表示，2023年首季我們已經可以看到光電、雲端物聯網兩大事業合計營收占比提升至58%，逐步實現4/3/3業務組合目標(即營收四成來自資訊消費、三成雲端物聯網、三成光電車用)，其中，隨著AI應用層面越來越廣泛，GPU伺服器對高階電源產品需求殷切，我們樂觀看待未來2~3年的AI/GPU伺服器市場展望；光寶透過先前對GPU電源應用場景與技術的累積，在新一代GPU伺服器電源開發進程上，取得超前的領先優勢；未來將持續開發6KW~8KW高功率及超越鈦金效率等級(97.5%)的高效電源產品，以達到資料中心的節能要求。

光寶科看好AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等高成長與高價值的產品線可望成為今年營運成長推手，邱森彬表示，隨著疫情紓解，預期消費行為會回歸常態，加上AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等高價值產品線高成長，今年營運有望逐季往上，不過由於第1季的狀況也做了一些修正，保守來看今年營收可望持平去年；至於資本支出方面，公司以保守上下半年營運50:50來調控，部分資本支出可能會暫停。

光寶科於去年12月以現金9.1億人民幣(約當於新台幣40億元)將年營業額約新台幣百億元的影像事業部門售予立訊集團旗下的立景創新，若光寶科今年營收與去年持平，約當今年營收增加百億元。

今年光寶也進一步加強區域銷售能力，加速佈局美國、日本、東南亞等關鍵市場，並拓展東南亞、北美海外製造能力，逐步推升營運績效，維持優質成長。