分析師指出，今日台指期開盤20分鐘內高低震盪90點，台股在大型權值股無力、中小型個股表現活潑下，維持高檔震盪狹盤，上有壓、下有撐的格局並未改變，本週美股重大財報將陸續公布，台股走勢變收增多，回檔布局題材股為宜。

盤面上，台積電開低後，跌破500元大關，跌幅約1%左右；聯發科(2454)多空在660元處進行攻防，跌幅約1%；電力供應概念股持續發燒，士電(1503)狂飆近8.5%領軍衝鋒，華城(1519)、中興電(1513)聯袂大漲4.5%、中電(1611)跟進上漲2.5%；台美國防產業合作論壇即將登場，軍工族群仍見多頭火種，電虎(8033)、寶一(8222)攜手揚升，漲幅皆超過2%；廣達(2382)挾著AI伺服器、擴廠題材，股價升逾3.5%以上；緯創(3231)強漲4.5%，股價創11年新高。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，外資4月來賣超台股530.77億元，三大法人單月賣超金額607.31億元。五一勞動節連假後，蘋果、超微重量級財報登場，美國聯準會也將在5月3日公布利率決策會議，這些變動因素都將造成市場波動。

孫傳恕指出，市場預期聯準會最後一次的1碼升息可能落在5月，而降息時點則從先前預期的第3季，延後至第4季，預料本週台股走勢將維持震盪。

現階段台股仍處季線之下，本益比在長期均值下緣，三大類股中僅電子指數位於季線下方，金融與傳產雖然短暫時跌破月線，旋即站回短中長天期均線之上，預料題材股保持相對強勢，值得注意的是先前漲多個股恐將面臨修正。