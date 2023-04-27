第一季歸屬股東淨利為11.58億歐元，高於去年同期的10.60億歐元，並且優於分析師預期的9.77億歐元。

此業績亦為德銀連續第11季出現獲利，為近10年來最長的連續獲利紀錄。

投資銀行業務的營收則年減19%，至27億歐元，遜於預期。相較之下，企業銀行和零售銀行的營收表現皆超出預期。

該行表示，未來數年將有進一步削減成本的數項措施，其一將是針對「非面對客戶」的員工進行裁員，具體數目不詳。該行表示，將在第二季開始裁員「資深的非面對客戶」員工5%。

歷經此前銀行業動盪之後，目前德銀股價已經回穩。不過第一季存款也從去年底的水準減少了5%。

在最近幾天，德銀宣布對管理團隊進行重大調整，包括對龐大的零售業務的監督，以及重要的美國業務進行調整。德銀董事長說，此次重組的目標是「永續的獲利能力」。

作為德銀最大的部門之一，固定收益和外匯交易部門的營收下降了17%，至23.60億歐元，分析師此前預計為25億歐元的營收。

投行營收的下降，被企業銀行和零售銀行的增加所抵銷，後兩者的營收分別增長35%和10%。