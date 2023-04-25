由於在新冠疫情初期受到供應鏈中斷影響，美國製造業累積龐大的未出貨訂單，使該產業幾乎沒有受到科技和金融等其他產業大規模裁員的影響。

全球供應鏈先是因為這場大流行病而卡住，後又因為俄羅斯入侵烏克蘭而再度受阻，但過去一年來供應緊缺的情況已大幅改善，製造業的積壓訂單也隨之迅速減少。與此同時，消費者支出轉向旅行和外出用餐等體驗，近幾個月對製造品的需求已經下滑。

富國銀行出具分析報告指出，經通膨調整後，核心資本財的未完成訂單（積壓訂單）料將在未來5個月內回復到疫前水準。

供應管理協會（ISM）所做的調查則顯示，美國製造業已經萎縮數個月，而通報積壓訂單增加的製造商則減少。

富國銀行經濟學家Shannon Seery表示，需求減弱讓製造商的積壓訂單減少，而一旦訂單清空而需求仍然低迷，那麼企業將開始考慮裁減人力。

她表示，儘管新的需求放緩，我們現在也只是看到製造業的招聘逐漸縮減，這是因為這些積壓的訂單還在支撐著營運。去年我們看到未完成訂單持續減少，需求受挫將促使製造業決定是否縮減資本支出或開始裁員以維持獲利能力，而現在我們已經開始看到資本支出縮減。

根據芝加哥聯準銀行公布的轄區製造業調查，由於招聘放緩，4 月該地區的製造業活動較3月惡化，受訪者並表示，他們計畫在未來12個月內減少人員招聘。

而根據美國勞工統計局的數據，今年2月製造業出現就業流失，為21個月來首見，接下來3月份的就業也持續下滑。

今年初3M以消費者需求減弱和海外業務受阻為由，宣布於全球裁撤2,500個製造方面的工作。隨後陶氏公司也在2月宣布全球裁員數千人。