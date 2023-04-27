長科*今天舉行法說會，公佈自結2023年第1季財報，由於終端市場需求疲弱，客戶調節庫存影響，第1季合併營收為28.3億元，季減15%，年減22%，高於先前法說會預估26.1億元到27.4億元目標，單季合併毛利率為23.9%，季減4.2個百分點，年減7個百分點，則略低於法說會預估下緣24%，營業淨利為4.04億元，季減35%，年減50%，營益率為14.3%，季減4.3個百分點，年減8.2個百分點，低於法說會預期15%到17%區間，歸屬母公司稅後盈餘為3.8億元，季減3%，年減46%，以每股面額0.4元之股數計算，每股盈餘0.41元，相當於賺進1.05個資本額。

在重要比率方面，長科2023年第1季毛利率為23.9%，比上季下滑4.2個百分點，係因客戶需求訂單減少，故產能利用率下降，致毛利率減少；第1季營益率為14.3%，比上季減少4.3個百分點。與2022年同期比較，2023年第1季毛利率下滑7個百分點，營益率降低8.2個百分點。

以製程區分，長科蝕刻製程的營收比重為46%，沖壓比重54%。就產品組合來看，IC導線架佔營收比重42%、Discrete 21%、QFP 16%、QFN13%及EMC LED 6%；受到客戶需求下滑影響，前四大產品營收皆較上季及去年同期減少，EMC-LED業績持穩。

就應用別而言，受到消費性電子市場需求疲軟影響，長科2023年第1季3C佔營收比重為39%，較去年同期下滑3個百分點；而車用和工業用營收比重則順勢攀升，車用比重為38%，比去年同期增加3個百分點；工業應用比重為20%，也比去年同期增加2個百分點。

展望第2季，長科*預估，單季合併營收介於27.5億元到29.3億元之間。若以新台幣30.2元兌1美元平均匯率假設，則預估毛利率將介於22.7%到25.7%之間；營益率將介於13%到16%之間。

長科*表示，第1季受全球經濟疲弱，消費性市場需求偏低，以及供應鏈調整庫存水位等因素影響，單季業績較去年第4季滑落，不過公司認為，第1季應是營運谷底，預期第2季起可望緩步脫離谷底，除了來自QFN、QFP等現有應用的傳統導線架本業表現穩健，長科成長動能亮點聚焦在Mini LED及車用電源管理等應用之產品，有助於實現營運增溫的預期。

長科*新開發出應用於Mini LED之PMMS（Pre Mold Metal Substrate）基板，現已切入國內外LED和品牌廠商，並導入汽車面板等背光應用，未來商機可期。

長科*的PMMS基板以全新光學設計思維，使客戶可大幅減少Mini LED背光的使用顆數，進而降低整體背光成本，可望在消費性顯示應用中重新掀起Mini LED新浪潮。在車用部分，長科藉由獨特的特殊表面處理及選擇性局部電鍍技術，擁有多樣化技術的導線架解決方案，與國際前十大車用半導體廠緊密合作，持續開發新一代等車用相關產品，預期車用事業也將會驅動營運成長。

此外，長科*董事會已通過2022年下半年盈餘分配案，每股擬分派0.81元現金股利，預計6月8日除息交易，7月12日發放股息。

值得一提的是，長科的股東權益報酬率(ROE)已高於導線架產業平均水準，並達到與晶圓代工產業龍頭相近水準，長期而言，長科*將持續透過有紀律的資本支出及優異的營運效率，創造領先業界的ROE，並在導線架產業中掌握規格話語權。