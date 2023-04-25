後疫情時代來臨，日本、南韓先前已已預告在5月解除緊急狀態。中央流行疫情指揮中心鬆綁口罩令後，今宣布將在改類的同時同步解散，預計在27日舉辦終場記者會。

指揮中心今宣布，為感謝一路陪伴及協助記者會召開的夥伴，謹訂112年4月27日（四）14：00於疾管署1大禮堂舉辦「指揮中心終場記者會」。（指揮中心提供／林周義台北傳真）

中央流行疫情指揮中心於2020年1月20日成立，迄今成立近1200天，隨著法定傳染病改類，指揮中心也將同步解散，讓防疫回歸常態。指揮中心今宣布，為感謝一路陪伴及協助記者會召開的夥伴，謹訂112年4月27日（四）14：00於疾管署1大禮堂舉辦「指揮中心終場記者會」。