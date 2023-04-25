周一收盤，道瓊指數漲66.44點或0.20%，收33,875.40點。標普500指數漲3.52點或0.09%，收4,137.04點。那斯達克指數跌35.25點或0.29%，收12,037.20點。費城半導體指數跌13.93點或0.46%，收3,007.51點。

標普11大類股以能源股漲1.54%，漲幅最大。科技股跌0.42%，表現最疲弱。

微軟下跌1.40%，給標普500指數帶來最大的拖累；其次是特斯拉調升2023年資本支出預測以提高產量，股價收跌1.5%。投資人對微軟周二公布的業績感到不安。今年以來，微軟股價已經上漲超過17%。

亞馬遜亦表現疲弱，終場收跌0.70%。該電商巨頭以及谷歌母公司Alphabet Inc、臉書母公司Meta Platforms都將於本周發布財報。

今年這些股票上漲給美股帶來支撐，惟在經濟前景黯淡之際，投資人擔心這波漲勢能否持續下去。

根據Refinitiv IBES數據，目前已公布第一季業績的90家標普500 成分股中，近77%的公司業績超出分析師預期，高於這個比率的長期平均值66%。

本周將發布的重要經濟數據包括，美國第一季國內生產毛額（GDP）初值、3月個人消費支出指數（PCE）和4月消費者信心指數。

上周發布的數據喜憂參半，強化了聯準會5月升息25個基點的押注。根據芝加哥商品交易所Fedwatch工具，貨幣市場操盤手預期5月升息1碼的可能性為92%。

過去一周有數位聯準會決策官員釋出鷹派信號，稱央行在降低通膨方面還有更多工作要做。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.32：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.41：1。

標普500指數有21檔創52周新高、兩檔創新低。那斯達克指數有64 檔新高、201檔創新低。

美國交易所成交量總計為95.4億股，過去20日均量為103億股。