然而意法的股票在早盤仍下跌4%，收盤大跌8.3%，報151歐元。投資人仍擔心半導體放緩的趨勢，最終仍將影響到該公司。意法為蘋果、特斯拉等重量級公司的供應商。
意法公布第一季每股盈餘1.10歐元，營收增加20%，為42.5億歐元。而依據Refinitiv Eikon的資料，分析師預期每股盈餘為0.99歐元，營收為41.9億歐元。
第一季淨利為年增40%，來到10.4億歐元。
投資平台Finimize的分析師Paul Allison表示，在半導體產業低迷週期中，意法半導體繼續成長強勁，逆勢向上。但是對於投資人而言，關鍵問題是這樣的強勢還能持續多久。華爾街和其它地方的分析師對此都較不樂觀，並表示要留意今年稍晚的放緩。
意法執行長Jean-Marc Chery說，今年全年營收目標在170億至178億歐元間，維持成長趨勢，2027年目標在200億歐元。
Chery指出：「我們所處的環境，其動態會因我們所服務的終端市場而有所不同。根據我們的領先地位、策略取向和當前的可見度，我們預計今年還將實現營收增長和獲利」。
競爭對手德州儀器在周三公布財測，第二季營收和獲利都低於華爾街預期。
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