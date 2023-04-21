根據道瓊公司調查，Meta周四股價下跌1.22%，收在213.07美元，市值為5466.02億美元。

但特斯拉跌更兇，終場跌9.75%，收在162.99美元，創下1月3日來最大單日跌幅，使市值縮水至5107.24億美元。

該美國電動車大廠第一季營收年增24%，為233.3億美元，優於市場預期的232億美元。經調整後每股盈餘年減21%，為85美分，符合市場預期。毛利率為19.3%，較去年同期的29.1%大幅縮水，並創下2020年第四季以來新低。

儘管毛利率創下兩年來新低，但特斯拉執行長馬斯克在談到他去年年底掀起的價格戰時表示，在經濟低迷不振之際，特斯拉的首要之務是提升銷售而非獲利，此番發言坐實了投資人對特斯拉可能犧牲利潤的擔憂。

另一方面，由於投資人對於Meta面臨競爭加劇、成長停滯以及掉進「元宇宙」無底錢坑感到擔憂，其股價曾一路崩跌，為了挽回投資人信心，該社群媒體巨頭在去年秋季展開包括大規模裁員在內的撙節計畫。

Meta在去年11月宣布裁員11,000人，今年3月其執行長祖克伯宣布將在未來幾個月再額外裁員10,000人，並預告4月份的裁員將影響技術部門，而5月份的裁員將影響業務部門。

根據外媒報導，數位員工透露Meta已經通知本周三啟動新一輪裁員，許多技術團隊都將受到影響。一名消息人士透露這一波裁員規模可能約在4,000人左右。

投資人顯然對Meta「誠意十足」的減支計畫感到滿意，與去年11月觸及的波段低點相比，其股價已經反彈漲約144%。

特斯拉與今年1月觸及的波段低點相比，反彈幅度也超過50%，但周四的崩跌讓這家電動車製造大廠的市值在一夕間蒸發556.9億美元，只能眼睜睜看著Meta市值再度超前。