亞洲藏壽司隨著疫情干擾影響逐步消散，2022年合併營收38.47億元、年增達52.26％，營業利益3.22億元、年增達8.86倍，稅後淨利2.41億元、年增達近9.79倍，每股盈餘5.21元，全數改寫新高。毛利率41.81％創近4年高點，營益率8.38％則創歷年次高。

隨著展店規模經濟效益顯現，配合餐飲業景氣暢旺，亞洲藏壽司2023年3月自結合併營收3.48億元，雖月減8.32％、降至今年低點，仍年增達11.74％、改寫同期新高。累計首季合併營收11.86億元，季增達16.48％、年增達29.64％，改寫歷史新高。

亞洲藏壽司於2月達成全台展店50家的階段目標，展望後市，隨著疫情趨穩及口罩政策鬆綁，外食餐飲業景氣復甦，配合政府廣發6千元現金入帳激勵消費動能，第二季營運雖為餐飲業相對淡季，營運動能仍將有撐。

亞洲藏壽司規畫在高雄打造占地達5千坪的海外首間全球旗艦店，預計5月開幕迎賓，屆時將成為全球最大規模門市。同時，因疫情暫緩的中國大陸進軍計畫亦重啟，預計夏季於上海開出，並設定10年拓增至100家目標，當地子公司未來亦規畫於中國大陸掛牌上市。