台中大甲鎮瀾宮繞境隊伍22日下午接近5點左右，經台一線大度橋進入彰化縣境，今年因疫情趨緩信眾爆滿，加上開放鑽轎等時間比去年整整晚了4個多小時；媽祖抵達台中、彰化縣界時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自將神轎交接給彰化縣長王惠美，先後以清香、鮮花接駕，並掀轎簾面秉聖駕。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自將神轎交接給彰化縣長王惠美，先後以清香、鮮花接駕，並掀轎簾面秉聖駕。（吳建輝攝）

大甲媽祖鑾轎還沒抵達彰化時，從下午開始就湧入大批信眾，包括網紅小貝也帶著父母來體驗大甲媽祖，開心與縣長王惠美相見歡。最終鑾轎約下午 4點40分進入彰化轄內，彰化分局與烏日分局在大度橋完成交接，約5點左右交接到縣長王惠美手上，

因為現場人潮過多並未開放鑽轎，不過大甲鎮瀾宮董事長顏清標示意讓現場等候多時的身障朋友鑽轎，場面溫馨。（吳建輝攝）

王惠美表示，感謝媽祖保佑讓我們平安度過疫情，今年特別祈求媽祖，保佑我們彰化中小企業度過低潮，兩岸和平，也拜託媽祖保佑基層士農工商經濟繁榮，他相信這也是所有鄉親的期待。

王惠美也提到，按照今天的腳程來看，鑾轎預計要到深夜12點才會進入民生地下道，在這邊還是拜託所有角頭、廟宇互相配合，能夠讓我們的鑾轎平平安安迅速地的通過民生地下道，洗刷過去民眾對大甲媽行經彰化就會武打的印象，相信媽祖會把握所有信眾，不要讓媽祖哭哭唷。

網紅小貝也帶著父母來體驗大甲媽祖，開心與縣長王惠美相見歡。（吳建輝攝）

大甲媽鑾轎正式進入彰化，將在彰化市遶境超過20個小時以上，去年因白狼張安樂與地虎堂吳金虎夫婦帶頭鬧事，讓彰化警方不敢大意，這次來程部署1479人次警力，返程1755人次警力，共計3234人次警力維護。

過去包括南瑤宮、永樂街天后宮，以及最「熱鬧的」民生地下道等易爆發衝突與人潮聚集熱區，從今天下午開始就已經管制中山路、金馬路、自強路、彰美路、南瑤路等重要路口，提前置放改道牌，避免車輛與繞境路線衝突。