近期銀行業動盪令市場惶恐不安，投資大師羅傑斯（Jim Rogers）接受Moneycontrol採訪時警告，全球銀行業危機尚未結束，全球債務水準飆升如同滾雪球一般越滾越大，最終可能演變成一場超越2008年的巨大危機。

羅傑斯說，如果有吸取歷史教訓，會發現金融危機大多始於孤立事件，回顧每一次金融危機，通常都從小地方開始蔓延，直到幾個月後，遇到非常非常嚴重的問題，「所以這還沒有結束」。

矽谷銀行、瑞士信貸及一些地區性銀行接連爆雷倒閉，引發市場對更廣泛危機的擔憂。為了安撫恐慌情緒，各國政府紛紛展開救助措施保護存戶，雖然明顯提振投資人信心，但德意志銀行股價大跌，仍顯示市場瀰漫著緊張情緒。

羅傑斯表示，因為全球債務太多，2008年時遇到了問題，「從2008年以來，各國債務大幅飆升，如今債務規模龐大，一旦再遇到問題，一定會十分糟糕，因為債務已經增加非常多」。

羅傑斯解釋，美國是目前最大的債務國，印度的債務水準也不低，即便是25年前負債相對較低的大陸，如今也負債累累。他說「這是很嚴重的問題，隨著已經有銀行破產，接下來會遇到更多，如果還記得2008年，就會知道是從2007年一些小銀行開始爆雷，之後才有了雷曼事件」。

事實上，對於這次的動盪能否和2008年相提並論，專家們意見分歧，但羅傑斯的立場卻很堅定，「全球債務水準很高，下一次肯定十分糟糕。我不喜歡這樣說，但必須面對現實」。

「美國政府1980年代債券利率達到20%，當時情況很糟」羅傑斯說，這次通膨可能會更加嚴峻，利率會到非常高的水準，不是本月，而是在一切結束之前。

此外，聯準會（Fed）多次提到經濟軟著陸，羅傑斯表示他從未見過經濟成功軟著陸，幾十年來多次有相關討論，但從未發生。他認為民眾可以購買白銀和黃金作為防禦型投資，雖然崩盤時兩者也會下跌，但反彈也是最快反應的資產。

羅傑斯預計，2023年並不是市場最糟糕的一年，而2024年可能會是很長一段時間以來最糟糕的一年。