「股神」巴菲特（Warren Buffett）訪問東京，接受日媒採訪時透露加碼購買日五大商社的股票，引起市場關注。投資大亨、新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）分析，巴菲特是在醞釀一個大計畫，而這些加碼的日本公司股票，可能會在日後的交易發揮效果。

Business insider報導，巴菲特旗下投資集團波克夏將日本五大商社伊藤忠商事、三菱商事、三井物產、住友商事及丸紅的持股比例提高至7.4%，此外，巴菲特也在訪日期間表示，未來有意持續加碼日股。

墨比爾斯分析巴菲特的舉動，「我認為他有一條更大的魚要炸，接下來可能有別的計畫。事實上，他已經透露正在規劃大交易，我想這可能需要這些日本企業的幫助才能完成。」

墨比爾斯也推測，巴菲特出售日元債券的操作，可能與股市交易有關。不過巴菲特僅表示，出售日圓債券是為了保護公司免於匯率風險，同時，他也沒有透露更大整體計畫，但會保持對日股的關注。

有趣的是，墨比爾斯先前才透露自己的投資組合聚焦台灣，並以晶片股為主要標的，但墨比爾斯卻對投資日股興趣缺缺，「我認為價格漲得太兇了，我不會購買這些公司，因為資本回報率並不高。」