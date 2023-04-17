分析師認為，日股比想像來得更強，因為有跡象顯示未來景氣恐怕將趨緩。個股中，豐田汽車漲1.63%，支撐東證指數走高。同時，三菱日聯金融以及三井住友金融也分別漲1.7%和1.77%。

日本海運類股大漲2.11%，其中的川崎汽船也漲2.73%。機器人手臂生產大廠發那科大漲2.93%，是日經指數中漲最多的股票。受到獲利回吐賣壓衝擊，知名服飾品牌Uniqlo的母公司迅銷大跌2.71%，是日經指數表現最差的。