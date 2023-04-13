美國為了牽制大陸先進半導體的發展，對其設下嚴格的出口管制措施，未經許可的廠商不得出口技術或產品至大陸，此舉雖掐斷大陸提升晶片實力的機會，卻也讓美國半導體廠商離大陸市場越來越遠。如今，傳出英特爾將跟進輝達的腳步，生產大陸專用的晶片。

綜合外媒報導，大陸是全球最大的半導體消費市場，佔比高達三分之一，因為拜登的制裁行動也傷害到美國企業的利益，許多廠商希望能在不踩紅線的前提下，維持與大陸市場的關係。

晶片巨頭英特爾打算跟進輝達的腳步推出大陸專用的晶片，英特爾發言人證實，公司將調整資料中心GPU系列，預計在今年晚些時候推出Max GPU 1450，並通過降低I / O頻寬以滿足「不同市場」的需求。

此舉與輝達有異曲同工之妙，輝達為了符合數據傳輸速率限制在每秒600GB的規定，推出了專為大陸出口的削減頻寬版本A800、H800，提供阿里巴巴、百度在內等大陸客戶使用。

研究機構Futurum Research聯合創辦人兼首席分析師Daniel Newman分析指出，大陸本來就是一個巨大的市場，像英特爾這樣的大型企業能夠研發出符合美國出口管制要求的產品，這是解決問題的方式。

儘管如此，Daniel Newman也提醒，由於英特爾希望獲得晶片法案的補助，他們需要更小心地遵守規則，甚至需要隨時依據出口限制的變化，調整出口至大陸的產品，以避免違反美國的規定。