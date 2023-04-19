台灣美國商會今晚舉辦「謝年飯」，蔡英文總統強調，政府將持續提升在台灣的經商環境，我們在兩岸事務中不會成為挑釁者，會與民主夥伴持續合作，來確保印太和兩岸的和平穩定。美國在台協會主席羅森柏格則表示，蔡總統過境美國符合美國長期以來的政策，北京沒有理由以此為藉口反應過度。

台灣美國商會今天晚間舉辦2023謝年飯，蔡總統、行政院長陳建仁、美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅等人都出席，AIT主席羅森柏格也受邀與會。

蔡英文表示，今年台灣在全球經濟自由度的排名提升到第4名，創下有史以來的最高，外國人對台灣的信心也相當堅定，根據美國商會調查，88％的美商將維持或擴大在台投資。

她說，台美雙邊貿易額屢創新高，台灣已成為美國第8大貿易夥伴。台美21世紀貿易倡議也得到了很大的進展，下一步將探索雙邊自由貿易協定FTA（自由貿易協定）機會。

對於中國近來軍事擾台，蔡英文強調，台灣會持續提升經商環境，並且在兩岸事務中保持謹慎，我們不會成為挑釁者（provoker），會與民主夥伴持續合作，來確保印太和兩岸的和平穩定。

羅森柏格表示，全世界越來越多的人關注台灣，美國也一直在努力建立包括台灣在內的夥伴關係，並且正在全世界擴大國際發展和人道主義援助方面的合作。

她說，美國鼓勵台灣有意義地參與國際組織和多方利益相關的論壇，例如世界衛生大會和國際民用航空組織，並與我們的國際夥伴和國家密切接觸，幫助他們加深對台灣在全球經濟、印太地區以及更遠地區所扮演的重要角色的理解。

羅森柏格指出，中國最近舉行的軍事演習破壞了台灣海峽兩岸的和平與穩定，正如她在美國政府的同事所言，蔡總統的過境符合美國長期以來的政策，北京沒有理由將其變成不符合，或以此為藉口反應過度。

她強調，美國將繼續履行我們的承諾，支持台灣的自衛能力，以此作為確保台灣海峽保持和平與穩定的關鍵手段，我們也歡迎蔡總統為加強台灣的能力而採取的步驟。

AIT台北辦事處處長孫曉雅則重申，美國對台灣的支持是堅如磐石、有原則的，而且是跨黨 派共同合作，這完全符合美國以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導的「一個中國」政策。

她說，我們將繼續深化與台灣的接觸和聯繫，這符合美國台灣人民的利益。我們也堅信，美國對台灣的支持，有助於維護台海地區的和平與穩定，有助於創造一個更加穩定、安全、有保障的地區。