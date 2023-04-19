積極爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），日前公開提議讓每一個台灣家庭擁槍，藉此防範大陸侵台。前立委蔡正元今(19日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，美國步槍協會是禁槍的最大反對團體，共和黨不少人跟這個協會有關係，是個票倉加金主的錢倉。所提到的AR-15半自動步槍跟很多槍擊案有關係，直酸這是不是美國衰敗象徵，才會出現這種瘋言瘋語？

蔡正元表示，這位爭取當美國總統的參選人是印度人，他是印度裔的，當然受過美國很好的教育，出身背景也很好，並不是一個無知、沒有知識的人，但是他為什麼講這番話？他純粹就是去美國步槍協會演講的時候，想要譁眾取寵，他以為這樣就能得到選票。而美國步槍協會也是美國很多政治人物想要禁槍、禁不到的最大反對團體，共和黨大部分都跟這個協會有關係，這個協會第一個是個票倉，第二個是一個金主的錢倉。

蔡正元提到，「所以他要講一些讓底下叫好、喊好的東西，但是他知不知道自己講的是瘋言瘋語？當然知道！」因為美國政治人物就有這個很大的缺點，也是美國民主政治會沒落的很大原因，就是政治人物言不及義、言不由衷、瘋言瘋語，只是為了譁眾取寵。他講說步槍協會可以到台灣去開分會、招會員，那個會員入會費很高的，不是一百塊台幣就可以加入，每一年都要好幾萬，才可以加入會員，然後他會提供一些有的沒的。

蔡正元指出，這是由步槍的製造廠商支持，就以這個AR-15來講，A就是槍枝製造廠的名字，R就是來福槍的意思，這是一款半自動步槍，也可以改造成全自動步槍。因為他從AR-1一路發展到AR-15，現在AR-15在美國可以說是「死神的聖物」，很多槍擊案都跟它有關係，射程遠、精準度高，對風向修正的準確度也很高，天氣不好時精準度也高，變成美國人的國槍是這樣來的。還有人說它是美國的樂高玩具，那就更可怕了一點。

蔡正元強調，要把這種東西推銷給台灣政府，怎麼會有這種人、這種想法？為了選舉搞到喪心病狂，更嚴重的是，美國媒體沒有人就這個事情修理他！之前還有一位美國共和黨總統女性參選人，前陣子說中國大陸非買美債不可，不買美債的話，要用核子武器把中國大陸毀滅。這是不是美國衰敗的象徵，才會出現這種瘋言瘋語？「美國瘋他們自己瘋吧，還瘋到台灣來！」