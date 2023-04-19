台北市中正萬華選區立委情勢撲朔迷離，而資深媒體人于美人日前曾傳出參選風聲，她今(19日)在臉書引述「花木蘭從軍」故事，強調戰爭不論戰勝或戰敗，都會造成許多寶貴生命的消逝，她深思熟慮後決定參選2024年的立委選舉，明日將於萬華西本願寺正式向媒體說明，並在粉專直播。

于美人今(19日)在臉書講述「花木蘭從軍」故事指出，樂府民歌屬於民間的創作，是庶民生活的真實寫照，所以它的文字充滿生命力。《木蘭辭》是一首北朝樂府民歌，描述一位女性女扮男裝，代父從軍的故事。《木蘭辭》為何傳唱千年？因為太平日子不多，每個朝代都有戰爭，試問古來征戰幾人回？東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭！「各位，亂世百姓有多苦啊，軍備還要自己買！」

「旦辭爺孃去，暮宿黃河邊」于美人提到，木蘭早上才辭別父母，晚上就隨軍隊夜宿在黃河邊上。「不聞爺孃喚女聲，但聞燕山胡騎鳴啾啾」，木蘭突然驚醒，原來耳邊傳來的不是爹娘的呼喚聲！卻是燕山敵軍的馬鳴聲⋯⋯接下來只用六句話淡寫木蘭十年的軍旅生涯，木蘭十年的青春三十個字帶過去。「萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。」

于美人強調，「將軍百戰死，壯士十年歸」，輕飄飄的兩句話，生命在風中消散了痕跡。多少等不到歸人的父母和妻兒，他們帶著傷痛，承載著風雨飄搖的歲月，留下許多哀嘆⋯⋯戰爭，不論理由多麼神聖，不論戰勝或戰敗，都會造成許多寶貴生命的消逝！還提到《木蘭辭》最後一段「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」衍生出一句成語，叫做「撲朔迷離」，形容事情錯綜複雜，難以辨別清楚。

「我做了一個決定，我決定參選2024年的立委選舉！」于美人直言，這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定。「我想親自擔任一個大家心中理想的立法委員！明天會正式宣布，向大家坦誠相告！」