知名作家、前文化部長龍應台今(19日)發表一篇文章在《紐約時報》，提到她台北一個朋友在臉書寫了一篇充滿激情的帖子，敦促台灣年輕人做好與中國大陸開戰的準備，認為面對中國大陸的奪島威脅，唯一的辦法是靠實力；其他一切都是幻想。儘管已是花甲之年，他還是發誓只要有需要，他會拿起武器。她還提到其他友人面對戰爭，照常生活與抵抗等不同觀點，感嘆從這些交鋒可以看到，北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕。

「這種情緒在台灣之普遍令人感到不安。」龍應台私下給這位朋友發訊息說，實力應該只是台灣戰略的一部分，我們的政治人士和其他公眾人物應該表現出真正的勇氣，與中國大陸接觸，以某種方式緩和局勢。當一個更強的霸凌者威脅你的時候，難道不應該先嘗試去緩和局勢嗎？「不要做投降派，」他反駁。從這種友人之間的交鋒可以看到，中國大陸未開一槍，就已經對台灣造成了怎樣的傷害。

龍應台提到，中國大陸的侵犯威脅，以及如何應對這威脅，正在分裂台灣社會。指責對方叛國「舔共」，或者反過來，指責對方通過危險的抗中言行煽動緊張局勢已經成為常態。與中國大陸發生衝突的恐懼正在摧毀我們的寬容和文明，以及對我們苦心建設的民主社會的信心。上個月，37名現任和前任台灣學者發表公開信，呼籲台北在中美之間走一條中間道路，批評美國的「軍事主義」，他們被攻擊為天真和對中國大陸軟弱。這樣的分歧和懷疑正中中國大陸下懷。

她認識的一位農民說「當戰鬥機從頭頂飛過時，你知道我們農民會幹什麼嗎？」他問，「我們彎腰繼續耕種土地。」但另一位漁民朋友則告訴她，如果中國大陸入侵台灣，他會「像烏克蘭人那樣」抵抗，不是因為他對中國大陸懷有惡意——儘管北京的威脅行為讓他反感——而是因為那些靠海為生的人習慣了危險；他們為生存而戰。

「我問他兒子會不會拿起武器？」他嘆了口氣。他說，許多年輕的台灣居民——沉迷於手機、社交和其他休閑活動——似乎沒有意識到這種危險。然而，如果有人不想打仗或持不同觀點，他不會去批判。他說，反正都無所謂：美國和中國大陸決定我們的命運。龍應台問，如果爆發戰爭，他會怪誰？對方回答：「誰先開槍怪誰。」