陸方日前發起以航母山東艦為主的3天環台軍演，引發話題。而美國和菲律賓也隨即展開了「肩並肩」聯合軍演，美國第7艦隊大秀肌肉，尼米茲航空母艦打擊群及其所屬艦載機隊和水面艦在菲律賓海進行操演。前立委蔡正元17日在《頭條開講》節目強調，美軍用駐菲律賓軍隊撐腰進入南海，想傳達台灣附近海域仍然是美國的勢力範圍，給菲律賓壯膽。但這類訊息傳達久了往往形成僵局，就有擦槍走火、爆發戰爭的可能性。

蔡正元表示，因為山東艦的演習區域，剛開始離台灣島比較近，後來幾天愈來愈往東邊走，所以日本的媒體才會說，他好像愈來愈接近關島？而且戰機起降次數愈來愈多。蔡正元指出，這個叫「我到你家去」。就解放軍的立場是這個樣子的！那美軍當然要用他菲律賓的軍隊撐撐腰，所以他就進入南海，也做了一些磨練跟演習。

蔡正元也分析，中美雙方在軍事上，某種程度還處在秀肌肉的階段。而對於台灣海峽，美國想要傳達的意思是：喂，這裡仍然是我的勢力範圍。所以即使他是無害通過，但是其他國家為什麼不來無害通過？為什麼他要定期來？就是要表示台灣附近的海域還是我美國的勢力範圍，所以我要來巡查巡查。

「同樣的道理，尼米茲號。」蔡正元強調，上次山東艦在演習的時候，美軍是有派一些偵查機去偵查山東艦的演習狀況，但是尼米茲號並沒有要跟它對抗的意思。因為他也覺得山東號這次演習，應該沒什麼太大的問題，所以他就離開，他的目的就是晃到南海，來給菲律賓壯膽。因為他也在向中國表達，「菲律賓就是我的勢力範圍，菲律賓海域就是我要插手的地方」，所以他的驅逐艦、巡洋艦就故意動不動要靠近一下。

蔡正元直言，他的目的也是想跟中國大陸傳達一個訊息，只要不打仗，怎麼傳達訊息都很好，但問題是訊息傳達久了，往往形成僵局，這個僵局就有爆發戰爭、擦槍走火的可能性，這個有待觀察。台灣的立場在這裡就相當尷尬，「可能我們也只能...靜靜地觀察！」