民進黨主席賴清德16日談話，針對近來有學者傅大為等發出反戰聲明，他竟笑說：但台灣是被侵略者耶！什麼人才有條件出來反戰？侵略國才有資格反戰。台灣是被侵略國，咱只有一個目標，就是反侵略、保和平。前駐紐西蘭代表介文汲17日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，連法國總統馬克宏都說，有人在加速台海走向危機，就是指美國。蔡政府還給歐布萊恩頒勳章，跟著美國挑起戰端，台灣人反對這種挑釁行為。

「其實現在的問題，賴清德自己都沒搞清楚！」介文汲表示，賴清德這些人喊台獨喊了幾十年，他年輕的時候講「我是台獨、支持台灣獨立萬歲！」大陸也沒打過來。但問題不是你搞不搞台獨，問題是你蔡英文跟賴清德去對美國施壓。美國在過去很長一段時間，尤其在反恐戰爭，跟中國大陸是合作的。現在美國是貿易戰、科技戰，金融也要戰，唆使台灣跟中國大陸進行軍事戰，「你是站在美國這一邊，在挑釁中國大陸啊！」

介文汲質疑，什麼侵略者、被侵略者，是美國一直在挑釁中國，「所以他講的根本不對！你根本就是挑釁國！」這次馬克宏在飛機上講說，你們覺得歐洲要怎麼辦？有人在加速台海走向危機，「誰在加速？美國在加速啊！」他說我為什麼要跟美國走呢？這不符合我歐洲人的意願。

介文汲強調，在加速台海危機的是美國，我們當然要反戰，反戰有什麼錯誤？「我們要和平啊！」問題在，別人的認知是，你跟著美國走，一直在挑起，把台灣這個危機深化。今天那個叫歐布萊恩的人，說要把標槍飛彈放到每個派出所裡，說台灣要發100萬支AK-47步槍的。妳蔡英文發了一個勳章給他，那妳是主張戰爭嗎？

「我們反對的是妳這種做為啊，我們反戰啊！」介文汲直言，不要去挑起戰爭，現在民進黨是跟著美國，一直在挑起兩岸的戰爭。而我們是反對，當然是不要戰爭！