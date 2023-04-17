民進黨主席賴清德16日談及「雙英」日前的赴陸、訪美行程，他強調，前總統馬英九是走回過去，想要找回「一個中國」原則的「一中框架」；總統蔡英文則是在民主的道路上，自信勇敢走向未來。國民黨台北市議員鍾沛君指出，馬2013訪美見到紐約市長彭博，蔡此行卻沒見到任何聯邦官員。國民黨親美和中的路線證明可行，反觀蔡政府號稱台美史上關係最佳，戰爭風險卻從未如此逼近，質疑這就是賴清德要讓台灣走向的未來嗎？

「賴副總統可能貴人多忘事？」鍾沛君今(17日)在臉書發文表示，賴清德批馬總統這次中國行是「走回過去」，蔡總統則是「走向未來」。但比較一下馬總統過去訪美，和蔡總統的差異在哪？還是那句老話：「還馬英九公道者，必蔡英文！」

鍾沛君提到，2013年馬總統訪美，會見的官員層級是紐約市長彭博，以及紐約州國會議員。會見的恩格爾議員說，期待馬英九以總統的身份訪華府，企業界也有美國五百大企業領袖，出席馬總統的午宴。反觀蔡總統，一再自欺欺人「台美史上關係最佳」，邦交國越來越少，外交預算卻越編越多，結果換來什麼？蔡總統過境紐約時，沒有見到任何聯邦官員，號稱最挺台灣的前國務卿蓬佩奧，也不見人影。

鍾沛君強調，國民黨從未支持一國兩制，而且國民黨的路線很明確，就是「親美和中」，事實也證明，這樣的路線是可行的。而蔡總統的路線，務虛不務實，大概是史上說最多場面話的時代，說到自己都飄飄欲仙，但戰爭風險卻從未如此逼近。鍾沛君最後也質疑，「這，是賴副總統要讓台灣走向的未來嗎？」