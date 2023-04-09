台南市關廟區關新路二段一處雞舍今天晚間發生火警，現場雞舍全面燃燒，經消防人員全力灌救後，大約半小時即將火勢撲滅，起火原因正在調查中。
市府消防局119勤務指揮中心晚間7點59分接獲報案，指關廟區關新路二段一處雞舍傳出火警，立即派遣關廟分隊等17車34人趕赴現場搶救。
當消防人員抵達現場時，面積250平方公尺的雞舍已經全面陷入火海，熊熊的火光照亮夜空，經出水灌救後，晚間8點31分將火勢撲滅。
台南市關廟區關新路二段一處雞舍今天晚間發生火警，現場雞舍全面燃燒，經消防人員全力灌救後，大約半小時即將火勢撲滅，起火原因正在調查中。
市府消防局119勤務指揮中心晚間7點59分接獲報案，指關廟區關新路二段一處雞舍傳出火警，立即派遣關廟分隊等17車34人趕赴現場搶救。
當消防人員抵達現場時，面積250平方公尺的雞舍已經全面陷入火海，熊熊的火光照亮夜空，經出水灌救後，晚間8點31分將火勢撲滅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。