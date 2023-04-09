台南市關廟區關新路二段一處雞舍發生火警，現場全面燃燒。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市關廟區關新路二段一處雞舍今天晚間發生火警，現場雞舍全面燃燒，經消防人員全力灌救後，大約半小時即將火勢撲滅，起火原因正在調查中。

市府消防局119勤務指揮中心晚間7點59分接獲報案，指關廟區關新路二段一處雞舍傳出火警，立即派遣關廟分隊等17車34人趕赴現場搶救。

當消防人員抵達現場時，面積250平方公尺的雞舍已經全面陷入火海，熊熊的火光照亮夜空，經出水灌救後，晚間8點31分將火勢撲滅。