今年是兔年，台灣文化創意教育發展協會連續第10年以生肖為主題，舉辦全國文創盃、台南市議長盃創作競賽及會員聯展等活動，經徵得上百件優秀作品後，即日起在台南市議會大廳展出，預定展至23日頒獎典禮後結束，歡迎大家前來欣賞。

文創會指出，今年陸續辦理2023文創盃第全國創意競賽、台南市議長盃幸福兔U吉祥物創作競賽、文創盃多媒材競賽及第11屆會員聯展活動。其中，文創盃全國創意競賽，分為多媒材彩繪組5組、黏土現場競賽6組等2大類競賽，分別吸引92人、42人參賽。

至於議長盃幸福兔U吉祥物創作競賽，也分為2種組別參賽。其中，黏土立體創作競賽，為現場150分鐘製作兔子吉祥物黏土立體設計，共有幼稚園到高中職等5個組別、45人參賽；平面設計寄件組的競賽項目，則為設計兔子吉祥物繪畫比賽，也分成5個組別競賽。

文創會還說，為延續文化創意的精神，該會將持續舉辦定期展覽、兒童創意競賽及公開頒獎，希望鼓勵更多人投入創作的行列。