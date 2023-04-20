這波降雨鋒面20日由西向東移，為台灣中北部帶來一波豪雨，最需與水解渴的南部尚未「受惠」，20日凌晨零時至中午為止，曾水庫集水區僅見零星降雨，蓄水率降破9％，水利署南區水資源局表示，南部亟需的及時雨就看西南方雲層是否進來台灣，盼能下到100釐米。

根據中央氣象局雷達回波，從大陸東移的這波鋒面，上半部20日已入境，台灣中北部陸續傳出降下豪大雨消息，亟盼解渴的南部水庫集水區卻只有零星雨量。

南水局表示，鋒面下半部有1大片雲層正從巴士海峽往東移，尚未入境，南部20日從零時至中午為止，曾文水庫集水區僅降下14.3釐米雨量、南水庫集水區更僅有1.3釐米，還等不到1場有效降雨。

南水局表示，盼這波鋒面可為曾文水庫帶來超過100釐米雨量，目前還需看鋒面移動方向，曾文集水區雨勢有增多趨勢。

截至20日中午為止，曾文水庫蓄水率已不到9％，曾文與烏山頭相加蓄水率為15.45％，南化水庫26.47％。南水局表示，因為預估將有豪大雨發生，20日未施作人工增雨。