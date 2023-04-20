韓國男團「ASTRO」成員文彬驚爆昨（19日）晚在家中身亡，得年25歲。警方初步推測文彬是輕生，不過確切的死因還在調查中，所屬經紀公司Fantagio Music今（20日）凌晨也發文證實噩耗，「文彬成為天上的星星了」，文彬母親生日也正好是在今天，白髮人送黑髮人，令人鼻酸，靈堂設在首爾峨山醫院，告別式將在22日上午8點舉行。而他13天前在直播中曾坦言「其實我有點累，真的很對不起」，令粉絲心疼不已。

文彬和產賀組成的小分隊「MOONBIN ＆ SANHA」，自3月18日從首爾出發展開亞洲巡演，文彬也對於能夠舉辦巡演感動非常開心，「再次充滿了動力」 ，不過本月8日的泰國場前一天官方曾發佈公告，文彬到達機場時出現暈眩的症狀，做了快篩顯示結果為陰性，調整好身體狀態後，便趕緊飛往泰國，讓活動能如期舉行，演唱會結束後，他和產賀開直播和粉絲報平安，「本來有點不舒服，但現在好很多了」。

文彬接著表示：「有件事我想跟大家坦白，就是我其實我有點累。」雖然自己盡力不表現出來，但好像在演唱會上還是有露出一些端倪，因此對粉絲感到很抱歉，一旁的產賀安慰他「粉絲會理解的」，文彬也向粉絲約定一定會趕緊恢復帶給AROHA們（官方粉絲名）幸福，「畢竟當偶像是我選擇的職業，這些是我該承擔的，為了改善正在努力中」。而該巡演目前還剩下4月22日澳門、30日台北、5月13日印尼雅加達、20日東京、22及23日大阪，預計將全數取消。

童星出身的文彬，8歲時就以「東方神起」的〈Ballons〉MV中允浩的幼年時期一角出道，11歲時又在韓版《流星花園》中飾演「西門」金汎幼年時期。2016年以「ASTRO」的身分闖蕩演藝圈，更高中同學車銀優變成隊友，正在美國車銀優聽聞噩耗後，也已緊急搭機返韓，而文彬的妹妹女團「Billlie」成員文秀雅正在打歌期，也取消了本周的所有行程，韓國演藝圈也齊哀悼，不少活動紛紛延期或是改成非公開。

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