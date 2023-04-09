嘉義縣長翁章梁頒獎表揚農村再生計畫獲獎社區。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁期勉農村社區發展特色農物產品，創造新價值。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣農村再生計畫成果展，產品吸引民眾參觀。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣農村再生計畫成果展，民眾體驗DIY。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣推動農村再生，翻轉偏鄉經濟力，9日在縣府舉辦農村再生成果展，展現嘉義縣山、海、平原社區的特色產業、優質農創產品、農村好物，縣長翁章梁頒獎表揚特色模範社區，期勉農村再生能帶動每一世代農人創造出不同的農村新價值。

嘉義縣政府農業處表示，縣府透過長期陪伴、挖掘農村社區特色，引導社區對未來藍圖的規畫有更明確方向，鼓勵社區自發性由下而上經營，農村再生計畫改善社區環境基礎建設，提升產業效益，打造社區品牌，保育生態資源，傳承農村文化歷史，同時引入中央各部會施政資源，主題式的跨社區結合，加值農村再生社區發展。

嘉縣府農業處指出，全縣有238個社區參與推動農村再生計畫，其中91個社區通過審查成為農村再生社區，3個社區勇奪全國金牌農村，7位農村再生夥伴榮獲農村領航獎，17項產品通過農村好物，2021年開始參加建築園冶獎，有3個社區的僱工購料案榮獲「社區文化景觀營造類」獎。

翁章梁表示，農村再生計畫的成果充分展現社區產業特色與魅力，農村社區除了一級生產，還有多元的加工產品、有趣的體驗活動，也呈現社區找到一條再生之路的可行性，期待社區繼續共同努力，讓農村再生永續發展。

翁章梁還說，農村從早期的老中青人口平衡、工業時代的人口外流、到現在人力老化，變化很大，而今有二代或三代青壯農返鄉，用新思維經營農業，農村正在翻轉與改變，希望農村再生計畫能在中央的大力支持下，一直走下去，讓農村有無限可能。