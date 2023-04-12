嘉義縣政府協助義竹鄉地方創生計畫，獲行政院各部會補助千餘萬元。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府執行智慧農業推動計畫，導入智慧化、精準化生產，協助農民精準耕作提高收益，今年預計有1800餘萬元補助經費；而縣府協助義竹鄉以玉米開發特色產品，推展地方創生，獲中央補助1200餘萬元。

嘉義縣政府農業處表示，縣府自2022年開始實施智慧農業推動補助計畫，共核定87個補助案，包括農業37案、漁業42案、畜牧業8案，總補助金額約1865萬元。

今年補助計畫總預算1800萬元，部分設備訂有補助金額上限，例如無人植保機每部最高補助20萬、微型氣象站每座最高補助5萬、物聯網環控系統或智能電箱每組最高補助12萬，設備採購價格的2分之1若未超過補助上限，則補助2分之1價格，如高於補助上限，僅補助上限金額。

嘉縣府農業處強調，今年有新規定，同一申請人於同一地號，受補助設備3年內不得重複申請；本月18日上午10點在縣府舉辦今年補助計畫說明會。

此外，嘉義縣政府輔導義竹公所提出「義竹鄉地方創生計畫」，縣府綜合規劃處長郭凱迪偕同公所官員、提案事業體，11日出席行政院地方創生會報，獲得國家發展委員會、勞動部、經濟部、文化部及內政部等部會補助1283.1萬元，民間新增投資514.5萬元，公所配合款69.4萬元，總計核定1867萬元。

郭凱迪表示，此次計畫有義竹鄉爆米花、義竹科技養殖在地共好、義竹鄉玉米田裡的鱸魚故事、義竹鄉綠色廊道串聯建置工程等4項子計畫，國發會主委龔明鑫非常看好義竹以玉米、養殖為特色的創生主軸，期許透過這項計畫帶動地方未來發展。