吳福順、郭姮娥夫婦用心投入蘭花育種，栽培出的蘭花每棵獨一無二。（吳宜菁提供／張毓翎台南傳真）

夫婦倆迄今捐了約6萬株蘭花，累積為家扶義賣募款到超過100萬元的助學金。（吳宜菁提供／張毓翎台南傳真）

夫婦倆捐贈的蘭花擺放在北台南家扶中心等地，讓民眾選購。（吳宜菁提供／張毓翎台南傳真）

台南蘭花育種業者吳福順、郭姮娥夫婦，每年育種近萬棵的蘭花，有些花色漂亮，卻沒有在市場被相中，他們將這些花捐給北台南家扶中心義賣，做為扶助家庭孩子們的助學金，也讓愛蘭者帶回家收藏。夫婦倆今年第10年捐蘭，迄今捐了約6萬株，累積為家扶義賣募款到超過100萬元的助學金。

住在將軍區的吳福順、郭姮娥夫婦，用心投入蘭花育種，栽培出的蘭花每棵獨一無二，許多外國買家會特地來現場買花，一株可賣到上千或上萬元，不過有的蘭花可能因不符合當季流行，而沒有被市場相中，一次機緣下，他們得知北台南家扶中心的助學金短缺，便決定把這些花捐出義賣，也為花找到欣賞它的主人。

他們夫婦倆自2014年起捐蘭花給家扶義賣做為扶助家庭孩子們的助學金，每年捐出數量達上千株，挹注家扶助學金至今累積逾百萬元，協助家扶兒升學。北家扶社工督導吳宜菁表示，夫婦倆私底下默默行善，為人相當低調，這幾年看著捐出的蘭花，受許多民眾喜愛，也幫助到家扶兒，心裡既是開心也很欣慰。

夫婦倆今年捐出近2000株蘭花給家扶，有粉紅、紫紅和黃花、橘色等招財花色，花色繽紛，甚至還有香花，家扶以一株80元、兩株150元的銅板價義賣。吳宜菁說，很多愛蘭的民眾已多年向北家扶認購蘭花來布置居家環境，這些蘭花開花後，只要用心照顧、施肥、水分提供得宜，明年還會再開花，投資報酬率高。