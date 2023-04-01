清明連續假期首日就傳出國道塞爆的消息，還有網友從台北到嘉義開了7小時仍未抵達。交通部高速公路局表示，預估明（2）日連假第2天仍會有車潮，並預判了7大容易塞車的地雷路段，提醒南下的用路人趁清晨6時前或中午後出發，國5則可趁清晨5時前或下午5時後避開車潮。

明天是清明連假第2天，高公局預料仍會有返鄉、掃墓的人潮，估計國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

對此，高公局也預判明日的7大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等。

高公局進一步指出，其中西部國道南下車潮可能於上午7到8時後出現，估計到下午才會逐漸緩解；而國5南下車潮於上午6時後湧現，一路塞到下午4時。高公局指出，國5將出現首波北上車潮，下午2時就會出現壅塞的情況，直到午夜12時才會紓解，行車時間為平時的7倍。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，才能節省寶貴時間。