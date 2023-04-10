有民眾日前行經國道五號南下路段，目擊一旁的白色特斯拉在內側車道狂飆，但駕駛疑似開啟「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能，與副駕駛兩人皆「呼呼大睡」，驚悚畫面曝光引發熱議。對此，國道警方表示該駕駛行為可能違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，可處6千至2萬4千元罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月並接受道路交通安全講習。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，本（4）月8日上午8時30分許，原PO行經國道五號南向約8.6公里處，目擊內側車道一輛白色特斯拉，車內的駕駛及副駕駛兩人皆在「閉目養神」，或是「測試特斯拉的自動駕駛功能？」，危險舉動讓他請副駕駛拍下畫面，不禁直呼「希望我沒有看錯！」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言開酸「自動駕死」、「自動找死模式啟動」、「這款車配備了自動撞死系統，很多人喜歡使用」、「人家說睡夢中離世是最安詳且不痛苦的」、「在睡夢中離去多令人羨慕」、「走的時候可以很安詳，祝福」、「工程車擊落器！」、「前方有事故車還是工程車就完蛋」、「7天後回家」、「你確定不是看到要載去陰間的車嗎？」、「這種的撞死都不冤，就怕他害別人跟他一起死」。

對此，國道警方表示，經檢視影片，該駕駛行為可能違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，可處6千至2萬4千元罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月並接受道路交通安全講習。

警方也呼籲駕駛人，輔助駕駛不等於全自動駕駛，使用輔助駕駛功能仍需注意車前動態，遇有狀況才能及時應變，並請用路人養足精神再上國道，勿疲勞駕駛，以免影響行車安全。